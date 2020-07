Milano, un altro incidente in monopattino: 35enne cade e batte violentemente la testa sull’asfalto (Foto Ansa)

Ancora un grave incidente con monopattino a Milano. E’ successo nella notte tra lunedì 20 e martedì 21 luglio.

Un uomo di 35 anni è rimasto gravemente ferito a seguito di una caduta dal suo monopattino elettrico. L’uomo si trovava in via Vitruvio, nei pressi della stazione Centrale di Milano.

Pochi minuti prima delle 4 del mattino, secondo quanto riporta l’Azienda regionale emergenza urgenza, il 35enne ha perso il controllo del mezzo finendo rovinosamente a terra.

Ha battuto violentemente la testa sull’asfalto e ha perso i sensi. I soccorritori del 118 lo hanno trovato ancora incosciente e trasportato in codice rosso all’Ospedale Fatebenefratelli. Col passare delle ore le condizioni dell’uomo sembrano stabili.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale. Stando a quanto ricostruito non ci sarebbero altri veicoli coinvolti, né risultano anomalie sul manto stradale: il 35enne avrebbe fatto tutto da solo.

Incidenti in monopattino, la Procura di Milano indaga sulla sicurezza

La Procura di Milano sta monitorando, in contatto con la Polizia locale, i recenti incidenti avvenuti nel capoluogo lombardo che hanno visto coinvolte persone alla guida di monopattini.

Già nei mesi scorsi, il dipartimento guidato dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano aveva aperto un fascicolo conoscitivo, senza ipotesi di reato né indagati, per verificare la sicurezza di questi mezzi in relazione alla circolazione su marciapiedi e strade della città.

Tre giorni fa una donna di 31 anni è rimasta ferita in modo grave dopo che, tra via Braga e via Edolo, a bordo di un monopattino elettrico si è scontrata contro un autocarro ed è stata sbalzata ad alcuni metri, battendo la testa violentemente sull’asfalto.

Anche gli atti di questo incidente dovrebbero finire nel fascicolo aperto dai pm. Altri due incidenti non gravi si sono verificati sempre in città tra sabato e domenica.

Nel capoluogo lombardo, infatti, in queste settimane dopo il lockdown è aumentata la presenza di monopattini in strada, anche perché le persone tendono ad usare meno i mezzi pubblici.

Gli inquirenti milanesi, inoltre, hanno acquisito gli atti di uno dei bandi dell’amministrazione comunale per i servizi in sharing di monopattini.

Il Consiglio di Stato nei giorni scorsi ha accolto la richiesta presentata dal Comune per sospendere in via cautelare una sentenza del Tar che aveva annullato gli atti dell’amministrazione su ricorso di un’impresa.

Infine, la Procura si appresta a chiudere un’inchiesta per lesioni colpose a carico del responsabile legale di una società di sharing in relazione ad un incidente in cui rimase ferita, circa un anno fa, un’anziana travolta da un monopattino usato da un cliente del servizio. (Fonte: Ansa).