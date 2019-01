MILANO – Un uomo in coma e due bambini ricoverati con la loro madre. Questo il bilancio di un incidente avvenuto sulla provinciale 128 in direzione Osona. Lo schianto è avvenuto nella serata di venerdì 18 gennaio sulla strada provinciale 128 in direzione Ossona, all’altezza di Santo Stefano Ticino, nell’area metropolitana di Milano.

A scontrarsi due auto. Entrambi i mezzi sono praticamente distrutti.

Alla guida della prima auto un uomo di 40 anni, rimasto incastrato tra le lamiere con diverse fratture e traumi. A soccorrerlo i Vigili del Fuoco e gli uomini del 118. Ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Legnano, l’uomo è in coma e lotta tra la vita e la morte.

Meno gravi, fortunatamente, una donna e i suoi due figli di 5 e 10 anni, che si trovavano nell’altra auto, Ricoverati a Magenta, non sono in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, per i dovuti rilievi tecnici.