MILANO Una ragazza di 18 anni è morta e altri tre giovani risultano feriti a seguito di un incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica 7 gennaio lungo la Statale 35 Milano-Meda in direzione Como tra Meda e Barlassina, in provincia di Monza e Brianza.

La vittima si trovava a bordo di un’auto il cui conducente ha perso il controllo del mezzo per poi schiantarsi. Sul posto gli operatori del 118 e gli agenti della Polizia stradale. Gli altri tre giovani sono ricoverati in vari ospedali ma non sono in condizioni gravi.