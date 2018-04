MILANO – Inferno di ferro sulla tangenziale Ovest di Milano venerdì 20 aprile. Intorno a mezzogiorno un camion che trasportava tondini e griglie di ferro si è ribaltato, rovesciando il suo carico su quattro corsie, in entrambe le direzioni, e colpendo anche diverse auto.

La circolazione è stata bloccata e cinque persone sono rimaste ferite: una di loro, un uomo, è stata trasportata in condizioni gravi al San Gerardo di Monza con l’elicottero. Una seconda persona rimasta ferita gravemente è stata invece accompagnata all’Humanitas in codice giallo.

L’incidente è avvenuto alle 12:10 del 20 aprile nel tratto di tangenziale compreso tra Cusago e Settimo Milanese, all’altezza dell’uscita di Baggio. Secondo quanto scrive Milano Today,

il tir – un autoarticolato che trasportava griglie e tondini di ferro e che viaggiava in direzione Nord – si sarebbe scontrato con il guardrail e avrebbe perso il carico sulla carreggiata opposta. Proprio i pezzi di ferro avrebbero colpito un’auto – travolta in pieno -, e un furgone – poi a sua volta tamponato da una seconda vettura – che procedevano verso Sud.

Sul posto sono arrivate sei ambulanze, tre auto mediche e un elicottero del 118. Al lavoro anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e la polizia. A causa dell’incidente si sono formati otto chilometri di coda sulla careggiata Sud e dieci in senso opposto. Per permettere agli equipaggi del 118 di operare e per liberare la strada la tangenziale è stata chiusa in entrambe le direzioni.