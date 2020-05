Milano, carambola tra cinque auto: 76enne travolto e ucciso

MILANO – E’ morto praticamente all’arrivo al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda il 76enne investito questa mattina, giovedì 21 maggio, all’altezza del civico 106 di viale Monza a Milano.

Le sue condizioni erano da subito apparse gravissime.

I sanitari del 118 avevano cercato di rianimare l’uomo, in arresto cardiaco sul posto, e l’avevano poi trasportato in ospedale d’urgenza.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dalla Polizia locale, intervenuta sul posto, l’anziano sarebbe stato investito da un’auto in sosta sbalzata sul marciapiede con violenza dall’ultima vettura coinvolta in un tamponamento a catena.

Si sarebbe trattato di una carambola che ha coinvolto complessivamente cinque vetture.

L’incidente è avvenuto intorno alle 9.20.

La vittima è rimasta incastrata sotto uno dei due veicoli e per liberarla sono dovuti intervenire i vigili del fuoco.

L’uomo, in arresto cardiaco, è stato rianimato sul posto e poi trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda, ma non ce l’ha fatta.

Sotto choc l’investitrice, una donna di 65 anni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, che hanno aiutato nelle operazioni di soccorso, e gli agenti della polizia locale, che dovranno adesso ricostruire la dinamica di quanto accaduto e accertare le responsabilità dei conducenti delle auto. (fonte MILANO TODAY)