Milano, investita e uccisa da una auto in viale Fulvio Testi (Ansa)

Ancora un pedone travolto e ucciso da una auto a Milano. Intorno all’ora di pranzo di domenica 28 giugno una donna è morta dopo essere stata investita mentre attraversava la strada, in viale Fulvio Testi.

La donna, di 68 anni, si trovava all’incrocio di viale Testi con via Salvatore Pianell, in direzione Sesto San Giovanni, quando è stata investita.

La donna alla guida dell’auto, di 61 anni, si è fermata per l’incidente, sotto choc. Ma per la vittima, di nazionalità filippina, ormai non c’era più nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate nello schianto. La donna è morta sul colpo.

La dinamica dell’incidente in via Fulvio Testi a Milano

Secondo una prima ricostruzione riportata dal Giorno, la donna investita avrebbe attraversato poco distante dalle strisce pedonali. L’auto che l’ha centrata non sembra procedesse a velocità elevata.

Nell’impatto, però, la donna è stata colpita in pieno, è finita sul parabrezza della auto ed è stata sbalzata sul tetto, per poi cadere in terra esanime. Sotto choc la conducente dell’auto, che si è fermata a prestare soccorso.

Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente: se la signora alla guida non abbia proprio visto la donna attraversare oppure se non abbia avuto il tempo per frenare. (Fonte: Il Giorno)