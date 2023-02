Una ragazza di 20 anni è stata investita da un tram in via Torino, nel pieno centro di Milano a pochi passi dal Duomo. E’ accaduto oggi intorno alle 13:30. Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco, Polizia municipale e personale del 118. La ragazza è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale Niguarda con un trauma cranico. L’incidente è avvenuto all’incrocio con via dell’Unione dove si trova un semaforo. La polizia locale sta facendo gli accertamenti per appurare se la ragazza abbia attraversato con il semaforo verde o rosso mentre arrivava il tram della linea 3 o comunque la dinamica esatta dell’investimento.

La ragazza investita dal tram è ricoverata per un trauma cranico, è grave

L’autista di 44 anni è stato trasportato sotto choc all’ospedale Fatebenefratelli. Si trova invece in prognosi riservata all’ospedale Niguarda la ragazza ventenne investita dal tram. La Polizia locale ha acquisito i filmati delle telecamere della zona. La giovane, secondo quanto ricostruito, è scesa dal marciapiede ed è stata toccata dal tram, L’urto l’ha fatta sbalzare e ricadere sul marciapiede dove ha sbattuto la testa. L’incidente è avvenuto in un punto dove non ci sono strisce pedonali.

