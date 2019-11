Milano, investito e ucciso da un tram su viale Fulvio Testi

ROMA – Un uomo è morto dopo essere stato investito da un tram alla periferia di Milano, all’altezza di via Bignami. Tutto è avvenuto intorno alle 19.20 di venerdì 29 novembre.

Il tram stava viaggiando su viale Fulvio Testi, all’altezza di via Bignami, verso Cinisello Balsamo comune al confine con il capoluogo.

Secondo quanto spiegato dall’Atm, l’Azienda dei trasporti milanesi, la persona investita stava attraversando la strada all’interno della corsia riservata al tram e non stava camminando sulle strisce pedonali o su percorsi per i pedoni. Il conducente non ha potuto evitare l’impatto e ha riportato un forte choc.

Per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, tuttavia, è al lavoro la polizia locale, che ha effettuato i rilievi.

Sempre a Milano, questa volta in via Novara, una donna di 57 anni e uomo di 77 sono rimasti feriti dopo essere stati investiti da un’auto mentre si trovavano alla pensilina dell’autobus. L’incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 17, quando il conducente della Toyota Yaris, un 37enne, ha perso il controllo e li ha travolti mentre erano in attesa. Le condizioni dei due pedoni sono serie e i medici restano cauti sulla prognosi. La più grave è la donna, che ha riportato diversi traumi e si trova ora all’ospedale Niguarda. Meno preoccupanti le condizioni dell’uomo, cui è stato riscontrato un trauma cranico. Sono in corso accertamenti per chiarire l’esatta dinamica e la responsabilità dell’uomo alla guida.