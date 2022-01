Milano, la senatrice Elena Cattaneo rapinata e spinta a terra in metropolitana (foto ANSA)

La senatrice a vita Elena Cattaneo è stata rapinata e spinta mentre si trovava all’interno della fermata della metropolitana nella stazione Centrale di Milano.

Secondo quanto riferito dalla polizia, poco prima delle 10, la senatrice era in stazione Centrale e stava percorrendo il passaggio che conduce dalla linea verde a quella gialla quando si è accorta di una donna che le stava sfilando il portafogli dalla borsetta. Cattaneo ha tentato di opporsi alla borseggiatrice ma è stata spinta a terra.

Elena Cattaneo rapinata in metro a Milano, per lei solo un lieve trauma

La ladra è riuscita a scappare mentre nella caduta, la senatrice ha riportato un lieve trauma a una gamba: sul posto è intervenuto il 118 che ha trasportato in ambulanza la 59enne all’ospedale Cto in codice verde. L’episodio, stando a quanto segnalato dall’Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto attorno alle 9.40 sulla banchina della metro gialla della stazione Centrale, in direzione San Donato Milanese: sul posto è intervenuta la polizia metropolitana, alla quale la farmacologa e biologa ha raccontato quanto successo e che cercherà adesso di individuare la responsabile.