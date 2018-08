MILANO – Ladri in casa dei genitori di Matteo Salvini a Milano. Lo scrive il Corriere della Sera, che spiega che il furto è avvenuto la notte tra il 15 e il 16 agosto [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Papà e mamma Salvini abitano in zona Primaticcio, a Milano. Quando i ladri si sono introdotti nel loro appartamento, la coppia non era in casa perché aveva passato qualche giorno fuori città. A quanto si apprende hanno portato via tutto quanto di prezioso ci fosse in casa, anche la cassaforte.

Non è chiaro agli inquirenti se i “soliti noti” fossero a conoscenza di chi fossero i proprietari della casa svaligiata. Magari, potrebbe essere una sorta di “sfregio” al ministro dell’Interno, massimo difensore dell’ordine e della sicurezza.

A fine maggio anche la casa del sindaco di Beppe Sala era stata presa di mira dai ladri, poi arrestati.