MILANO – Lite furibonda tra un tassista e il suo cliente martedì mattina a Milano. E’ accaduto in via Lepetit, in zona Stazione Centrale.

Intorno alle 7 del 28 novembre il cliente, un giovane di 29 anni, avrebbe aggredito a morsi e pugni il tassista di 48 anni, staccandogli un orecchio a morsi e rompendogli il naso, scrive Repubblica.

I sanitari del 118 accorsi sul posto parlano di “amputazione netta dell’orecchio”. Il tassista è stato ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda in codice giallo. Anche il cliente-aggressore è finito in ospedale: l’ambulanza l’ha portato in codice verde al Fatebenefratelli. Ancora non sono noti i motivi del litigio.