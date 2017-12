MILANO – Si sono sentiti male dopo aver mangiato una zuppa. Crampi, nausea, vomito, equilibrio precario. Stessi sintomi per la madre e i suoi due figlioletti, 4 e 6 anni. “È stato il minestrone di verdure e carne”, ha detto la donna all’ospedale San Paolo, dove i tre sono arrivati sabato scorso. “Sintomi incompatibili con un pasto indigesto”, hanno sostenuto però i medici, che hanno fatto eseguire subito esami tossicologici. Il risultato: “Intossicazione da Thc”, il principio attivo della cannabis, responsabile degli effetti psicotropi di hashish e marijuana.

A darne notizia è oggi il Corriere della Sera nelle pagine locali. E’ il terzo caso del genere che in poco tempo finisce all’attenzione della Questura e del Tribunale per i minorenni. Pesanti tracce di droga nei bambini, a fronte di improbabili spiegazioni delle famiglie.

Nell’ultimo caso è coinvolta una famiglia dello Sri Lanka, più un loro amico, connazionale, ospite da un paio di mesi. Tutti in regola, nessun precedente. Dopo aver mangiato si sono sentiti male. L’ambulanza ha portato la famiglia al San Paolo, poi i bambini sono stati trasferiti alla De Marchi, in codice giallo.

I medici hanno diffidato subito dell’ipotesi di intossicazione alimentare. Il referto ha lasciato aperti gli interrogativi: come è finito il Thc nella zuppa? Qualcuno in casa usava droga che è stata per errore mescolata al cibo? O i piccoli l’hanno assunta in altro modo, magari inavvertitamente?

Anche se ora tutti sono stati dimessi dall’ospedale, il procuratore capo Ciro Cascone e il pm Michela Bordieri, riferisce il Corriere, hanno disposto accertamenti per la tutela dei minori. Dalle perquisizioni in casa, al momento, non è emerso nulla.