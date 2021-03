A Milano una mamma di 41 anni ha ucciso sua figlia, una bimba di 2 anni nella notte tra domenica e lunedì. Lo hanno riferito i soccorritori del 118 che sono intervenuti sul posto insieme ai carabinieri. Dopo l’uccisione della piccola la mamma ha provato a togliersi la vita.

La mamma ha tentato di uccidersi con un coltello, procurandosi delle ferite, ma non gravi: ora è ricoverata in codice giallo all’ospedale di Magenta (Milano). Ancora sconosciuti i motivi che hanno portato la donna a compiere questo tragico gesto.

Mamma uccide la figlia a Milano, forse l’ha soffocata

Secondo le prime informazioni la bambina non presentava ferite evidenti e l’omicidio è solo una delle ipotesi su cui investigano i carabinieri. La bimba potrebbe essere stata soffocata, ma solo l’autopsia potrà escludere una morte accidentale. Il fatto è avvenuto intorno all’una della scorsa notte, in una casa situata in via Mameli. A chiamare preoccupato sarebbe stato il marito della donna, che però non si trovava nell’abitazione.

I carabinieri quando sono arrivati hanno trovato la casa chiusa dall’interno, hanno forzato una finestra e hanno trovato la bambina morta sul letto. Accanto alla madre in stato di incoscienza. Il medico legale ha rinviato l’accertamento sulle cause della morte dopo l’autopsia.