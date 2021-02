Denunciato il maniaco di Baggio, quartiere alla periferia Ovest di Milano. L’uomo, italiano di 59 anni, era già noto tra gli abitanti del quartiere per i suoi spogliarelli in balcone, dove era solito attirare l’attenzione dei vicini per poi dare spettacolo masturbandosi.

Questa volta il maniaco si è spinto oltre, si è fatto trovare nell’androne del palazzo dove ha aggredito una ragazzina di dodici anni. La scena si è ripetuta anche lì: è apparso senza vestiti e ha cominciato a toccarsi dinanzi agli occhi atterriti della vittima.

L’uomo, che nonostante ripetute proteste ed esposti dei residenti non era stato possibile fermare, è stato finalmente denunciato.

Il maniaco di Baggio: le proteste dei residenti

Tanti gli esposti verbalizzati al commissariato di Lorenteggio in questi anni, molti documentati anche con foto e video del cellulare. Come spiega Andrea Galli sul Corriere della Sera, fin qui risultava difficile adottare provvedimenti definitivi, perché gli atti osceni si svolgevano quasi sempre all’interno del suo appartamento, seppure in balcone.

Il maniaco era solito apparire nelle giornate assolate, quando i bambini giocavano in cortile. Alcuni genitori hanno anche cercato di citofonare e bussare alla sua porta. Ma lui stava bene attento a restarsene barricato in casa.

C’è pure chi si è messo sulle tracce dei parenti, per sperare di rimettere a loro le proteste. Ma anche quelli, scrive il Corriere, non volevano averci niente a che fare.

Non è bastato nemmeno l’invio di alcune pattuglie di polizia, con gli agenti che lo invitavano a smetterla onde evitare conseguenze peggiori. Trascorso un po’ di tempo, il maniaco è sempre tornato a colpire.