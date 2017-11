MILANO – Tragica scoperta giovedì mattina nel parco pubblico di Villa Litta, nel quartiere Affori a Milano. Una donna italiana di 67 anni, Marilena Negri, è stata trovata morta con un taglio alla gola. Sul il 118, la polizia di Stato e la polizia scientifica. Al momento le cause della morte non sono chiare, ma l’ipotesi su cui si lavora è quella di omicidio. La donna era uscita di casa per portare a spasso il cane.

Il primo a dare l’allarme è stato un passante attorno alle 7.20. Quando i paramedici del 118 sono arrivati sul posto era ancora viva ma le manovre di rianimazione non sono servite. La ferita alla gola le è stata fatale. Potrebbe comunque aver fornito ai primi soccorritori elementi utili alle indagini. La donna, che viveva nella stessa zona dove è stata trovata cadavere, indossava dei leggings neri, una minigonna grigia, un cappotto e, pare, una parrucca. Proprio quest’ultimo elemento sta attirando l’attenzione degli investigatori della Squadra mobile.

“Era una persona che conduceva una vita normale, curata ma non appariscente, una donna dalla vita limpida”. A dirlo è un conoscente di Marilena Negri. “Purtroppo 12 anni fa aveva subito un grave lutto con la morte del marito, un ciclista amatoriale travolto da un’auto a Monza, mentre correva in gruppo”, ha raccontato una vicina di casa. La vittima aveva due figli grandi, una dei quali, una giovane, abita con il compagno in un appartamento nello stesso palazzo dove risiedeva la 67enne, nella vicina via Novaro. La giovane è stata avvisata di quanto successo dalla Polizia, e a lei è stata affidata Liz, la cagnolina che la madre stava portando a spasso.