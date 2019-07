Milano Marittima, violenta tromba d’aria: crollano pini secolari

ROMA – Una violenta tromba d’aria si è abbattuta questa mattina, mercoledì 10 luglio, su Milano Marittima, nota località balneare in provincia di Ravenna. La situazione è molto complicata e i danni sono ingenti. Decine di pini secolari sono crollati bloccando il traffico in quasi tutta la cittadina e danneggiando o distruggendo decine di auto in sosta. Anche a Cervia il traffico risulta bloccato a causa di molti arbusti divelti dalla furia del vento.

“Una tromba d’aria si è abbattuta su MilanoMarittima, creando danni importanti – informano dal Comune di Cervia -. In particolare molti alberi abbattuti, segnali stradali, cartelli e infrastrutture mobili divelte. Stanno già intervenendo la Polizia Locale, i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine, la Protezione Civile e i nostri tecnici comunali”.

Il Comune raccomanda la massima attenzione a alberi o oggetti che potrebbero ancora essere pericolanti e agli ostacoli che si potrebbero trovare in strada. Solo per segnalazioni di emergenza contattare la Polizia Locale al numero 0544979251 oppure i Vigili del Fuoco al numero 115.

Fonte: Agi, Ravenna Notizie, YouTube.