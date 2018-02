ROMA – Un ragazzo di 28 anni si è abbassato i pantaloni e si è masturbato davanti ad una giovane che come lui stava trascorrendo la serata in una discoteca in zona Porto di Mare a Milano. La ragazza ha capito la situazione solo quando il liquido seminale del pervertito le ha colpito la mano destra. A quel punto, evidentemente scossa, la ragazza ha chiamato le forze dell’ordine.

Le volanti della Polizia, come riferito dalla questura a Il Giorno, sono intervenute nel locale e gli agenti hanno fermato il giovane.

La ragazza non ha comunque sporto denuncia, ha precisato di non essere stata importunata dallo sconosciuto e si è resa conto di non essere l’obiettivo delle sue attenzioni. In ogni caso, per il ragazzo è scattata una pesante contravvenzione da 10mila euro. Sì, perché, a seguito della depenalizzazione del reato (prima punito con una pena da 3 mesi a 3 anni), la norma è stata riscritta: per i casi meno gravi, la legge prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5mila a un massimo di 30mila euro.