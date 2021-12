Milano, metro bloccata per un uomo in galleria: treni fermi sulla linea rossa tra Palestro e Villa San Giovanni

Metro bloccata a Milano la mattina di mercoledì 1° dicembre. La presenza di un uomo in galleria ha provocato disagi e ritardi ai viaggiatori sulla linea rossa M1 della metropolitana milanese all’ora di punta.

Milano, uomo in galleria: metro bloccata

La circolazione dei treni sulla linea rossa è stata bloccata intorno alle 7:30 a causa di “una persona non autorizzata in galleria che ci ha costretto a sospendere la circolazione tra Villa San Giovanni e Palestro“, ha spiegato Atm.

Per ovviare al trasporto dei passeggeri sono stati messi in moto autobus sostitutivi lungo la tratta. Disagi anche sulla linea verde, M2.

L’uomo, entrato in galleria alla stazione Pasteur, è stato bloccato alla fermata di Caiazzo, dopo alcuni chilometri.

Malore per un passeggero in metro

In seguito un passeggero ha avuto un malore ed è stata momentaneamente chiusa la linea rossa della metro anche tra Pagano e San Babila, in attesa dei soccorsi.

I messaggi social di Atm per la metro bloccata a Milano

Diversi i messaggi diffusi sui social da Atm, la municipalizzata dei trasporto di Milano: “#M1: una persona in galleria ci costringe a sospendere la circolazione tra Villa San Giovanni e Palestro. Sono in arrivo bus per sostituire i treni nella tratta sospesa, a Loreto non si cambia con M2. Cambiate a Cadorna”, ha avvertito Atm.

Poco prima l’avviso: “La M1 è chiusa tra Palestro e Villa San Giovanni, dove i treni sono sostituiti da bus. Considerate maggiori attese sul resto della linea: gli ingressi sono scaglionati. Per cambiare con M2 usate Cadorna. Per cambiare con linee S considerate stazioni alternative a Pta Venezia”.