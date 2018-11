MILANO – Paura in metropolitana a Milano alla fermata Uruguay, sulla linea rossa. Diverse persone sono rimaste ferite a seguito di una brusca frenata di un treno. A causare l’improvviso calo di tensione è stata l’incursione di una donna in galleria. Secondo quanto precisato da Atm, infatti, a scopo precauzionale è stata tolta la corrente alla Linea 1. Quando dopo 10 minuti l’intrusa è stata bloccata a Loreto, è stata ridata tensione.

Il sistema automatico del convoglio alla stazione di Bonola nel ripartire, ha rilevato un anomalia elettrica e ha fatto scattare una frenata d’emergenza. Gli accertamenti sono in corso da parte della Polizia di Stato.

L’incidente ha provocato una interruzione della circolazione, limitato ad alcune fermate della Linea 1, per poco meno di un’ora, e sono state chiuse alcune strade adiacenti all’uscita della fermata di Uruguay per agevolare i soccorsi.

L’incidente è avvenuto alle 8.05 di giovedì mattina.In tutto 14 i passeggeri feriti e contusi. Nessuno, dalle prime informazioni, sarebbe grave. Sul posto, dalla centrale operativa del 118 sono state inviate sei ambulanze e due atuomediche. Un uomo di 58 anni è stato trasportato in codice giallo per una sospetta frattura a una gamba. La maggior parte dei pazienti trattati però lamentano mal di schiena o cervicale e contusioni lievi. Il 118 ha precisato che tra i “contusi ci sono anche alcuni bambini” dato anche l’orario di avvio verso le scuole.

L’intrusa era una donna di 32 anni, di origini francesi. Bloccata dalla security, è stata affidata al 118 che l’ha trasportata in stato confusionale al Policlinico. In un filmato delle telecamere di sicurezza si vede la donna introdursi in un tunnel della linea 1, alla fermata di Loreto. Una decina di minuti dopo, nel mezzanino di interscambio della stazione, è stata fermata dagli uomini della vigilanza Atm mentre si allontanava verso le uscite della linea 2, in direzione Largo Argentina. La security vedendola in stato confusionale ha chiamato il 118 e un’ambulanza l’ha portata in codice verde al Policlinico.