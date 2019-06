ROMA – Un ragazzo milanese di soli 23 anni è morto nella notte al Policlinico per una terribile caduta in moto in via Santa Sofia, in pieno centro, a Milano.

Il ragazzo, secondo una prima ricostruzione della Polizia Locale, poco prima delle 2.45, mentre proveniva da Via Molino delle Armi ha perso il controllo della moto e al momento non si sa per quale motivo, se per l’alta velocità o altro. Immediato l’arrivo dell’ambulanza ma non c’è stato nulla da fare: il giovane è deceduto poco dopo in ospedale. (Fonte Ansa).