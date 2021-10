Milano, motociclista di 56 anni travolto in via Ripamonti: è morto, si cerca pirata della strada (Foto Ansa)

Lo hanno trovato quando ormai non c’era più nulla da fare: è morto all’alba, poco prima delle 6 di mercoledì 27 ottobre, un motociclista di 56 anni. Il dramma in via Ripamonti a Milano.

Il 56enne si trovava alla guida di uno scooter Sh300 di proprietà del figlio: è probabile che il motociclista si sia scontrato con un mezzo pesante, il cui conducente non si è fermato a prestare soccorso.

Nonostante l’intervento tempestivo dei mezzi di soccorso, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Motociclista morto in via Ripamonti a Milano: caccia al pirata

Ora è caccia al pirata della strada che non si è fermato a prestare soccorso al motociclista. Non è escluso però che il conducente del mezzo pesante non si sia neppure accorto dell’impatto.

Le indagini per risalire a chi si trovava alla guida del mezzo sono affidate agli agenti della Polizia locale.