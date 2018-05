MILANO – Ha superato da sinistra un tram con il suo motorino, ma non si è accorto dell’altro tram che proveniva nella direzione opposta, schiantandosi contro la vettura. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Tutto è accaduto poco dopo le 14.30 in via Montegani a Milano. Le condizioni del 28enne, rimasto intrappolato sotto alla prima carrozza del tram, sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto due ambulanze e un’automedica in codice rosso.

Sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco che hanno sollevato la vettura dai binari ed estratto il ragazzo che successivamente è stato accompagnato d’urgenza al pronto soccorso del Policlinico. Secondo quanto trapelato gli sarebbe stata amputata una gamba dal ginocchio in giù.

Le responsabilità del conducente dello scooter sembrano però acclarate: “Dalle prime ricostruzioni – ha riferito Atm in una nota – pare che il motociclista abbia incautamente superato a sinistra il tram che andava verso direzione centro senza accorgersi dell’arrivo di un altro tram nella direzione opposta. L’impatto sarebbe stato inevitabile”.