Milano, mucca scappa dal macello, travolge una studentessa alla fermata del bus: bloccata e abbattuta

ROMA – E alla fine l’hanno abbattuta. E’ stata abbattuta la mucca che questa mattina, scappata dal macello Bassi di Abbiategrasso (Milano) ha poi travolto e ferito una ragazza di 17 anni. La studentessa è stata trasportata all’ospedale di Magenta per essere medicata e al momento le sue condizioni non risultano gravi.

L’animale, una volta trovato e bloccato, è stato abbattuto. Ancora da chiarire la falla che ha permesso alla mucca di scappare dalla struttura.

La ricostruzione.

Il bovino, questa una prima ricostruzione di quanto è accaduto, si è avvicinato alla fermata dove gli studenti aspettavano l’autobus per andare a scuola e, imbizzarrito, ha colpito la studentessa che è stata ricoverata, in osservazione, all’ospedale di Magenta.

La ragazza, per fortuna, non è in condizioni gravi.

La mucca ha continuato a vagare nei campi fino a quando non è stata immobilizzata e anestetizzata. E poi abbattuta.

Fonte: Ansa.