Inseguimento da film questa mattina a Milano: una Bmw con targa straniera non si è fermata all’alt dei carabinieri per un controllo in viale Certosa ed è partita verso il tunnel di via Gattamelata, inseguita dai militari, centrando tre auto e, infine, ribaltandosi. Gli occupanti, dopo una breve colluttazione con i militari, hanno provato a scappare a piedi: tre sono sono stati fermati, anche grazie all’arrivo di ulteriori pattuglie, mentre uno è ancora ricercato.

Inseguiti dai carabinieri, si schiantano e si ribaltano in via Gattamelata

Tutto è iniziato poco prima delle 9 in viale Certosa quando i carabinieri hanno cercato di fermare una Bmw con a bordo 4 persone. L’auto, tuttavia, ha tirato dritto imboccando l’arteria stradale che dalla periferia porta all’imbocco del tunnel di via Gattamelata dove, dopo aver urtato 3 auto in coda, si è ribaltata. I quattro uomini a bordo sono riusciti a uscire dall’abitacolo e sono fuggiti in direzione di Casa Milan attraversando tutto il tunnel. Proprio davanti alla sede dei rossoneri sono stati fermati 3 dei 4 passeggeri dell’automobile,

Le indagini

I tre, senza documenti, sono stati portati in caserma dove si lavora per risalire alla loro identità e al motivo per cui non si sono fermati all’alt dei carabinieri. Per ora, nella macchina non è stato trovato nulla che possa far capire il motivo per cui siano scappati, dando vita all’inseguimento con carambola finale. Due dei fermati e un carabiniere del reparto radiomobile, intervenuto insieme ai colleghi della compagnia Milano Duomo, sono stati curati sul posto dai sanitari.