MILANO – Se ne andava spensierata contromano in tangenziale. Così una nonna di 84 anni ha seminato il panico martedì 5 febbraio sulla tangenziale est in direzione Milano. L’anziana stava percorrendo in senso contrario la corsia di sorpasso, quando è stata intercettata dai carabinieri all’altezza dello svincolo di Carugate (Milano).

Fermarla non è stata impresa semplice: per bloccarla l’autista di una pattuglia della stazione carabinieri di Vimodrone (Milano) ha dovuto effettuare una manovra d’emergenza, posizionando l’auto di servizio di traverso sulla carreggiata e costringendola a frenare.

L’anziana, che era visibilmente scossa, è stata quindi identificata e scortata fuori dalla tangenziale, con l’ausilio degli agenti della Polizia Stradale.

Non è la prima volta che episodi di questo tipo si verificano sulle strade italiane. Ben più tragico l’incidente dello scorso 26 gennaio, sempre sulla stessa strada, quando un automobilista ha imboccato contromano la rampa della tangenziale est in direzione nord, fra Cascina Gobba e Lambrate. Il bilancio fu di un morto e tre feriti gravi.