MILANO – Un addetto alla sicurezza di McDonald’s è stato aggredito e gravemente ferito a Milano da un gruppo di nordafricani che stavano molestando i clienti del locale nella Galleria Ciro Fontana. Su indicazione del responsabile, un addetto alla sicurezza ha allontanato un gruppetto di nordafricani che non hanno consumato nulla ma hanno infastidito i clienti. Una volta fuori gli extracomunitari hanno preso a calci e pugni il vigilante e poi lo hanno accoltellato alla schiena procurandogli una grave ferita. E’ accaduto la sera di sabato 2 dicembre verso le 20.45.

Le indagini sono condotte dalla polizia. Il lavoratore è stato raggiunto da un fendente all’altezza della regione lombare e, mentre gli aggressori fuggivano, è stato trasportato al Policlinico in codice giallo. Le sue condizioni si sono però aggravate – è stato applicato il codice rosso – anche se non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Spiega Massimiliano Melley su MilanoToday: