ROMA – Montata sulle vetture della flotta Atm, una telecamera rileverà in presa diretta eventuali infrazioni delle auto in sosta a Milano: a “occhio di aquila” basta passare accanto al veicolo di un parcheggiatore distratto o troppo furbo che non ha pagato il pedaggio sulla striscia blu, per collegarsi wireless con la centrale, raccogliere i suoi dati, accertare la trasgressione, trasmettere la sanzione.

Ieri è partita la sperimentazione, intorno al Palasharp le “aquile” hanno fatto l’ultimo collaudo. Verificato che non ci saranno errori o passi falsi, sono pronte per affiancare i vigili.