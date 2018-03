ROMA – E’ finita male la gita scolastica a Roma di due classi del liceo Parini di Milano.

La visita culturale è terminata in piena notte (tra il 19 e il 20 marzo) con l’irruzione delle forze dell’ordine in albergo che hanno trovato un quantitativo di erba, due grammi e mezzo di marijuana, quantità che supera quella tollerata per uso personale. Non ci sono state ancora denunce ma due famiglie sono dovute correre a Roma per riprendersi i rispettivi figli, su cui grava il fondato sospetto di aver fornito la droga.

A far scattare l’operazione di polizia sono stati gli stessi professori che accompagnavano i ragazzi. Durante il giro di controllo sui pianerottoli avevano sentito provenire un forte odore da una stanza e visto una nube di fumo che poteva solo dire che i ragazzi si stavano facendo le canne.

Il sacchetto con la roba è stato trovato nel corridoio dell’hotel: che siano stati professori a chiamare le guardie dovrebbe essere certo, anche perché il dirigente scolastico non era raggiungibile. In ogni caso, si tratta di un piccolo scandalo all’interno di una scuola di grande prestigio di Milano centro, zona Brera.