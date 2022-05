A Milano una coppia ha fatto sesso, più o meno davanti a tutti, su un balcone della Galleria Vittorio Emanuele. Il balcone è quello sopra il negozio Prada.

La scena ripresa da un passante

Probabilmente, raccontano le cronache, i due erano nell’albergo con le finestre che si affacciano sulla galleria. Tanti i passanti che, dopo aver notato la coppia, hanno ripreso la scena. Tutto è avvenuto nei giorni scorsi. Uno dei video è finito sui social e in queste ore è diventato virale tra condivisioni e commenti.

Nel video pubblicato si sente la voce fuoricampo del passante commentare con ironia: “Intanto live da Milano, Galleria. Milioni di gente, pieno, e si fa l’amore”.

Della coppia non si sa nulla

Dei due comunque per ora non si sa niente. E chissà se si saprà mai nulla. Probabilmente nelle prossime ore qualcuno proverà ad indagare sulla vicenda magari andando a cercare i vari ospiti dell’albergo. Se beccati i due potrebbero venir denunciati probabilmente per atti osceni in luogo pubblico. Ricerche o meno comunque l’episodio per qualche minuto ha attirato l’attenzione dei milanesi che passeggiavano nei dintorni. E ora il video attirerà le attenzioni, i commenti e le condivisioni di tanti per diversi giorni.