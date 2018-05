MILANO – Aggredisce due agenti, viene arrestato [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play] ma dopo qualche ora è già libero. Ieri due vigili ubani di Milano di fronte al Duomo stavano chiedendo i documenti a due venditori abusivi. Entrambi si sono opposti.

A quel punto un gruppo di connazionali, circa 15, hanno accerchiato i due agenti, aggredendoli. Sul posto sono intervenute le pattuglie dei vigili: un senegalese è finito agli arresti, mentre gli altri sono riusciti a dileguarsi. Per i due agenti la prognosi è di cinque giorni.

Il senegalese fermato è stato portato davanti al giudice per il processo per direttissima. Ma al venditore abusivo, accusato di lesioni aggravate e resistenza, è ora libero con obbligo di firma in attesa del processo.