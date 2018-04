MILANO – Un ladro tenta di rapinare una donna. I passanti prima lo picchiano, poi lo circondano in strada aspettando che arrivi la polizia. Accade vicino alla stazione Milano Lambrate mercoledì 25 aprile, sulle strisce pedonali che nel capoluogo lombardo tagliano via Antonio Grossich all’incrocio con via Degli Orombelli e via Giovanni Pacini. La vicenda la racconta Milano Today che pubblica anche il video esclusivo.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Scrive Milano Today:

“Attorno a lui, che ancora inforca una bicicletta Ofo, c’è un capannello di persone. E’ circondato. Un ragazzo gli sta addosso, lo strattona. Un altro pare prenderlo a pugni in faccia. Una signora con un vestito a mezza gamba e una borsetta sull’avambraccio, nel frattempo, li raggiunge. Dice qualcosa rivolta a tutti ma non ha il coraggio di avvicinarsi. Qualcuno la rassicura. Un altro ha un telefono in mano, sta chiamando la polizia. L’uomo viene bloccato sull’asfalto. Uno di quelli che prima gli stava addosso si rimette la cintura, forse l’ha utilizzata per colpirlo. Un signore raccoglie la bike sharing e la porta dall’altra parte della strada. L’uomo a terra si toglie la maglia, come per controllare le ferite. Poi resta lì, con le gambe incrociate, e comincia a parlare. Allarga le braccia, pare giustificarsi. Sta trattando la propria ‘liberazione”.

L’aggressione è avvenuta in pieno giorno: la vittima è una donna dell’Est Europa di 63 anni:

“Un’aggressione in pieno giorno contro una donna dell’Est Europa di sessantatre anni. Nella giornata della Festa del 25 aprile, pochi minuti dopo le 14, quando la sessantatreenne stava percorrendo via Pacini. Il ‘predatore’ è un cittadino marocchino con precedenti di polizia e irregolare. Ha vent’anni in meno della sua ‘preda’ e oggi i suoi piani non andranno come aveva previsto. Le taglia la strada con la bici gialla. Senza pensarci troppo, come conferma la questura, le dà un pugno in faccia prima di strapparle la collana d’oro dal collo. La resistenza della donna, inaspettata, lo coglie in contropiede. Le urla della sessantatreenne sono un allarme a cui rispondono in tanti”.

“(…) Il primo a placcarlo è uno studente, riferisce il testimone che ha filmato la parte finale della scena per MilanoToday. A lui si aggiungono altri passanti e insieme immobilizzano l’aggressore, che dopo aver ‘incassato’ alcuni colpi sembra desistere dai suoi propositi di andar via. Solo apparentemente perché, quando capisce che stanno arrivando le forze dell’ordine, prova a mettersi in piedi per due volte. Una mossa che alza la tensione e quasi istiga al linciaggio. Il primo tentativo viene ostacolato da tre uomini. Uno di loro – lo stesso della cinghia – gli rifila un calcione per ribadire il concetto (minuto 1.45). “Stai giù. Hai capito?”, gli urla un altra delle persone intervenute in difesa della sessantatreenne. Passano 30 secondi e il rapinatore ci riprova. Stavolta è un altro uomo ad atterrarlo con una mossa di taekwondo. Proprio in quel momento, accolti dall’applauso delle persone che nel frattempo si erano assiepate ai bordi delle strade e sulle finestre dei palazzi, arriva una camionetta dell’esercito. Per il quarantatreenne non c’è più nulla da fare. La signora, che nel frattempo si era rifugiata a una ventina di metri, viene poi soccorsa dal personale del 118″.