Una donna di 63 anni è stata investita sul marciapiede in via Meda, a Milano. E’ accaduto nella mattinata di mercoledì 10 agosto, stavolta il pirata della strada era un uomo in bicicletta che dopo l’arrivo dei soccorsi è scappato.

La vittima, che ha battuto la testa cadendo a terra, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale. Secondo le prime informazioni però, non sarebbe in pericolo di vita.

Il ciclista si è fermato ad attendere i soccorsi ma poi, quando sono arrivati i medici del 118, è scappato. Le indagini sono in carico alla Polizia Locale.

Ieri a Milano un 12enne in bici ucciso da un pirata della strada

Ieri, sempre a Milano, un dodicenne è stato travolto e ucciso mentre era in sella alla sua bicicletta da un’auto pirata: è successo nella notte in via Bartolini. L’uomo alla guida dell’auto non si è fermato a soccorrerlo. Il ragazzo è morto sul colpo.

Il pirata della strada è stato poi individuato dagli agenti della Polizia locale: alla guida del mezzo c’era un giovane di 22 anni, italiano, che non si è fermato per i soccorsi e che si è costituito circa quattro ore dopo.