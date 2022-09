Milano, poliziotto si toglie la vita nel Centro di permanenza per il rimpatrio

Un agente della questura di Milano si è tolto la vita all’interno del Centro di permanenza per il rimpatrio del capoluogo lombardo. Secondo quanto scrive l’agenzia Ansa poco dopo le 12 il poliziotto avrebbe usato l’arma d’ordinanza nell’armeria del Cpr, dove era regolarmente in servizio. Non si conoscono le cause del gesto. Sono comunque in corso approfondimenti.