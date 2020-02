MILANO – Presa la baby gang che terrorizzava i Navigli, a Milano. Rubavano soldi e telefonini. E per minacciare le vittime, sempre giovani e isolate, usavano anche i coltelli. A tutto ciò si aggiungeva anche lo spaccio di sostanze stupefacenti. La Polizia ha eseguito tre ordinanze di custodia a carico di altrettanti minorenni egiziani. Un quarto minore è latitante, mentre l’unico maggiorenne, anch’esso di origini egiziane, era già stato arrestato ed espulso.

Secondo le indagini, la banda avrebbe commesso almeno nove rapine in zona Navigli, “ma ci sono almeno altri nove episodi su cui stiamo lavorando, tutti avvenuti nel 2019”, ha spiegato un dirigente del commissariato. I tre arrestati ieri, mercoledì 12 febbraio, sono tutti minori non accompagnati giunti in Italia sbarcando sulle coste di Sicilia e Calabria e poi scappati dalle comunità. Per un periodo hanno dormito in due auto nel parcheggio della stazione di Porta Genova, poi si sono accampati in un deposito delle ferrovie spaccando una finestra.

Secondo le ricostruzioni, in una delle rapine avvenute alla stazione di Porta Genova, uno dei minori, furioso per il fatto che la vittima si fosse rifiutata di consegnare quanto richiesto, lo aveva spinto sui binari, impedendogli di risalire sulla banchina col chiaro intento di attendere il passaggio di un treno. Erano stati i complici a convincerlo a lasciarlo risalire in banchina. (fonte IL GIORNALE)