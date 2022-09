Milano, proteste per l’Area B: da domani nuovi divieti. Orari e deroghe per la zona a traffico limitato (foto Ansa)

Sabato a Milano entrano in vigore i nuovi divieti per Area B per tutta l’ara traffico limitato che comprende quasi tutto il territorio comunale. Divieti che nei giorni scorsi avevano anche scatenato le proteste dei Comuni limitrofi. Divieti che comunque, proteste o meno, dal 1 ottobre entreranno ufficialmente in vigore.

Dal primo ottobre non potranno quindi entrare (i dettagli qui):

Euro 2 benzina

Euro 4 diesel senza FAP

Euro 4 diesel con FAP di serie e campo V.5 > 0,0045 g/km o senza valore

Euro 3, 4 diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,0045 g/km

Euro 0, 1, 2, 3, 4 diesel con FAP after-market installato entro 31/12/2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4

Euro 4 diesel con FAP after-market installato dopo 31/12/2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4

Euro 5 diesel

Questi divieti si aggiungono a quelli già in vigore e che escludevano dal traffico:

Euro 0, 1 benzina

Euro 0, 1, 2, 3 diesel senza FAP

Euro 0, 1, 2, 3 diesel con FAP after-market con classe massa particolato inferiore a Euro 4

Euro 3 diesel con FAP di serie e campo V.5 > 0,025 g/km o senza valore

a doppia alimentazione gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 0, 1, 2, 3

a doppia alimentazione gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 0, 1, 2, 3 Euro 0, 1, 2, 3 diesel con FAP after-market installato dopo 31/12/2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4

Orari e deroghe

Sono 188 le telecamere che controllano la ztl, dove i veicoli non potranno accedere dalle 7.30 alle 19.30. Sono previste delle deroghe. I veicoli diesel Euro 4 e 5 e i veicoli alimentati a benzina Euro 2 potranno circolare in Area B aderendo al progetto integrato MoVe-In/Area B.

Il veicolo registrato – fino ad oggi 19.740, tra cui 19 mila auto e 609 furgoni -potrà quindi circolare liberamente in qualsiasi fascia oraria, fino a un tetto massimo di km/anno stabilito in base alla sua tipologia e classe ambientale, fino al 30 settembre del 2024.

