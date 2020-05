MILANO – “Oggi la claire del Pogue Mahone’s resterà a ‘mezz’asta’”.

Così uno storico pub di Milano ha richiamato ieri sera, 21 maggio, i clienti che in queste prime sere post lockdown hanno faticato a osservare il distanziamento anti-coronavirus.

“Avete dimostrato di volerci bene tutte le notti trascorse ammassati dentro e fuori dai locali, ora – è l’appello accompagnato dalla foto della saracinesca aperta a metà – fatelo stando solo un po’ più distanti”.

“Alla felicità del primo giorno di riapertura hanno fatto seguito il fastidio di dover ripetere troppe volte a troppe persone di rispettare le regole, lo stupore per risposte al limite dell’assurdo (la mascherina non me la metto perché il covid-19 non esiste, fammi vedere dove c’è scritto che devo mettermi la mascherina etc), il timore di multe o addirittura di chiudere ogni qualvolta si intravede la luce di una sirena in lontananza”, si spiega sulla pagina Fb del pub in stile irlandese.

“A noi piace fare le birre – conclude l’appello -. Tutti i ragazzi dello staff hanno fatto sacrifici in questi mesi. Avete dimostrato di volerci bene tutte le notti trascorse ammassati dentro e fuori dai locali, ora fatelo stando solo un po’ più distanti.

Non siamo poliziotti; siamo baristi e amiamo il nostro lavoro, ma in questo momento per continuare a poterlo fare abbiamo bisogno del vostro aiuto e della vostra collaborazione”. (fonte ANSA)