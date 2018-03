MILANO – Molesta una ventitreenne in un locale. Ma la ragazza è un carabiniere fuori servizio. E così alla fine l’uomo, un nigeriano di 21 anni, è stato bloccato dalla militare e dal personale del locale fino all’arrivo di una pattuglia di colleghi. La ventitreenne stava trascorrendo la serata in un locale di Porta Garibaldi a Milano.

Il nigeriano aveva provato ad offrirle un drink e, al suo rifiuto, sembrava essersi allontanato. Salvo poi tornare vicino alla ragazza. Quando la militare si è sentita palpeggiare ha deciso di bloccarlo e di chiamare i colleghi.

Solo qualche giorno fa un episodio analogo a Roma. Un 39enne si era avvicinato ad una donna a bordo di un autobus di linea ed aveva iniziato a palpeggiarla appoggiandosi a lei. L’uomo non immaginava di aver scelto come vittima un’assistente capo della Polizia di Stato in servizio alla squadra mobile, proprio nella sezione reati contro le violenze sessuali.