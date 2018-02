MILANO – Tragica scoperta in un appartamento di Via Francesco Brioschi 93, nel quartiere Morivione a Milano: una ragazza italiana di 20 anni è stata trovata morta. Il cadavere, da quanto si è appreso, presenterebbe segni di arma bianca in varie parti del corpo.

Al vaglio della polizia c’è la posizione di un uomo, un tramviere della Atm, che non è il marito come si era appreso in un primo momento. Negli ultimi giorni, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, i due sarebbero stati visti passeggiare insieme in un giardino della zona.

“Ho fatto un guaio grosso”, avrebbe detto questa mattina l’uomo passando in portineria, secondo quanto riferito da alcuni condomini dello stabile. La giovane, di cui non si conosce ancora la causa del decesso, avrebbe avuto alle spalle un passato difficile.