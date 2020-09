Milano, un grosso ramo è caduto da un albero in un parco pubblico a piazza Grandi. Una donna peruviana è stata colpita in pieno ed ha riportato grvi fatture alle gambe.

Grosso ramo cade da un albero e ferisce gravemente una donna. E’ accaduto attorno alle 15.30 di oggi, lunedì 7 settembre, nell’area verde di piazza Grandi a Milano.

Una signora peruviana di 57 anni che era seduta su una panchina è stata travolta ed ha riportato ramo ferite e fratture a entrambe le gambe.

La donna è stata portata in ospedale in codice rosso per i traumi riportati, anche se non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vgili del Fuoco e la Polizia locale.

La zona è stata chiusa per consentire agli operatori del Comune di rimuovere il ramo e le altre parti dell’albero a rischio caduta.

Grosso ramo cade su auto a Roma: i due a bordo salvi per miracolo

Nell’agosto del 2018, un albero è crollato sulla strada a Roma in via Sabato Martelli Castaldi, angolo via Camillo Sabatini, nel quartiere di Decima, zona sud della città.

L’albero ha colpito in pieno un’auto che stava transitando.

Se l’enorme ramo si fosse crollato pochi istanti prima, le due persone a bordo avrebbero subito danni molto gravi.

“Abbiamo sentito un tonfo ma non ci siamo resi conto di quello che succedeva” raccontano le due persone a bordo, visibilmente sotto choc.

La loro auto, una Oper Corsa, ora è da rottamare: la forza del ramo ha completamente schiacciato la carrozzeria nella parte posteriore.

Il ramo è caduto da un albero secco che l’anno scorso aveva subito un incendio. In questo anno però, nessuno è venuto a controllare le sue condizioni decidendo o meno se abbatterlo (fonte: Ansa).