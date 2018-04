MILANO – Un bengalese di 23 anni è stato ucciso con una coltellata al torace durante una rapina in via Settembrini, a Milano.

E’ accaduto alle 2.15 di questa notte, 27 aprile, a poche decine di metri dalla Stazione Centrale e a nemmeno 200 metri da via Gaffurio dove stanotte si è verificata un’altra aggressione, sempre per rapina, ai danni di una studentessa, accoltellata ma non in pericolo di vita.

Il giovane straniero è morto durante il trasporto all’ospedale Niguarda. Sul caso indagano i carabinieri che stanno raccogliendo le immagini delle telecamere per individuare il responsabile e l’esatta dinamica della vicenda.