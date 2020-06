Blitz dice

Coronavirus kaputt, sconfitto. E, se sconfitto proprio no, comunque pussa via! Coronavirus, l’Italia ti scaccia dal suo corpo. Esorcismo di governo e governatori e volontà di popolo. Da oggi liberi di muoversi nel paese e liberi nella testa dall’epidemia. Basta crederci. Infatti per molti versi è un atto di fede.