Milano, rissa con martello e catene in strada: 44enne muore per un infarto (foto Ansa)

Milano, un uomo di 44 anni del Bangladesh è stato trovato agonizzante in strada. Accanto a lui un martello e delle catene.

Milano, l’uomo è rimasto coinvolto in una rissa che, come raccontano alcuni testimoni, avrebbe coinvolto sei persone. L’uomo è morto poco dopo l’arrivo in ospedale per un infarto.

Gli agenti della Squadra mobile stanno indagando sulla sua morte. Il 44enne bengalese è stato trovato agonizzante nella serata di ieri, sabato 18 luglio, in via Montegani, nel quartiere Stadera.

Accanto alla vittima sono stati trovati un martello e delle catene mentre i partecipanti alla rissa, all’arrivo dei poliziotti, erano già scappati.

L’uomo, trasportato dagli operatori del 118, è morto poco dopo il suo arrivo all’ospedale San Paolo ma sembra non avesse tracce visibili di violenza sul corpo.

L’autopsia stabilirà se è stato colpito con qualche oggetto trovato suo posto o invece sia morto per il malore.

Movida violenta di notte?

Pur non essendo state ancora accertate le cause della rissa che avrebbe coinvolto quest’uomo di 44 anni, c’è chi si chiede se la movida a Milano stia diventando troppo violenta specialmente nel fine settimana.

Nella notte del 6 giugno, un ragazzo di 24 anni è stato accoltellato in pieno centro. Il 24enne, ferito al torace, è finito in gravi condizioni all’ospedale.

Un altro ragazzo, un amico del 24enne, è stato ferito alla testa.

Tutto è avvenuto intorno alle 2 e mezza in corso Garibaldi, una delle zone più frequentate della movida milanese.

Il ferito più grave, il 24enne, è stato trasportato dal 118 in codice rosso all’ospedale Niguarda con una ferita da arma bianca penetrante al torace.

L’amico, un 29enne, è stato portato al Fatebenefratelli.

La rissa sarebbe nata da una lite tra alcuni ragazzi, per strada, fuori da un locale, e si sarebbe poi estesa a diversi altri presenti (fonte: Ansa).