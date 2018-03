MILANO – Non aveva il biglietto in tasca e ha scavalcato i tornelli della metropolitana. Quando l’addetto alla sicurezza di Atm ha tentato di fermarlo lo ha aggredito con un pugno e minacciato con un paio di forbici da elettricista. È successo nel pomeriggio di domenica 11 marzo alla stazione di Loreto a Milano.

Il cittadino romeno, 25 anni, ha scavalcato i tornelli della stazione di Loreto. Bloccato da un addetto alla vigilanza, il lo ha prima colpito con un pugno, poi ha estratto un paio di forbici da elettricista ed è scappato su un treno. Ma i vigilantes non lo hanno perso di vista e appena è sceso alla fermata di Cordusio è stato braccato.

Una volta accompagnato in caserma dai carabinieri del nucleo radiomobile ha mandato in frantumi uno dei vetri della stanza in cui era stato ristretto. Per lui sono scattate le manette con le accuse di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento. Il dipendente dell’azienda trasporti milanesi, invece, è dovuto ricorrere alle cure del San Raffaele dove i medici lo hanno dimesso con una prognosi di 5 giorni.