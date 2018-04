MILANO – Uno scheletro è stato trovato da un clochard la mattina del 17 aprile in un ex deposito ferroviario a Milano: in tasca aveva il documento di un uomo scomparso nel 1991.

Il ritrovamento è avvenuto nell’ex deposito ferroviario tra viale Lunigiana e via Sammartini a Milano. Al momento non è ancora possibile definire il sesso a causa delle condizioni dei resti, ma accanto al corpo è stato trovato il documento di identità di un uomo scomparso nel ’91 e di cui si era già occupata la trasmissione ‘Chi l’ha visto?’.

Gli investigatori della polizia indagano per stabilire se i resti possano essere della persona scomparsa. Il ritrovamento delle ossa è avvenuto intorno alle 7 del mattino del 17 aprile da un clochard che cercava riparo. I resti erano avvolti in una coperta e le ossa era leggermente disassemblate, inoltre c’erano tracce di un incendio.