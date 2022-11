Milano: sciopero Atm e FerrovieNord, oggi treni, bus e metropolitana fermi per 4 ore

Per oggi, venerdì 11 novembre il sindacato di base Usb lavoro privato ha proclamato uno sciopero del trasporto pubblico locale di 4 ore a Milano, interesserà anche i lavoratori di Atm. Trasporti fermi quindi dalle ore 8.45 alle ore 12.45. In questa fascia oraria sono a rischio metropolitane, tram e bus. Lo sciopero è stato indetto per ”la cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi e energia, congelamento e calmiere dei prezzi di beni primari e combustibili; blocco delle spese militari e dell’invio di armi in Ucraina, nonché investimenti economici per tutti i servizi pubblici essenziali”.

Lo sciopero di FerrovieNord

Disagi anche per i passeggeri delle linee ferroviarie che fanno capo a FerrovieNord, sempre per uno sciopero. Lo comunica l’Azienda del gruppo Fnm a seguito dello sciopero proclamato dalle ore 9 alle ore 13 del personale del gestore dell’infrastruttura FerrovieNord, con possibili cancellazioni e variazioni su alcune linee. In particolare, potranno essere interessati i treni regionali e suburbani di Trenord che raggiungono Milano Bovisa e Milano Cadorna, da e per Saronno, Canzo/Asso, Novara Nord, Como Lago, Varese/Laveno, Camnago e la linea Brescia-Iseo-Edolo. Interessate anche le corse in circolazione sulle linee ‘miste’ che transitano sulle reti di FerrovieNord ed Rfi sul Passante ferroviario, e la Saronno-Seregno-Albairate.

