MILANO – Duri scontri a Milano al corteo dell’estrema destra in ricordo di Sergio Ramelli, il giovane di estrema destra ucciso nel 1975. Un nutrito gruppo di manifestanti ha deciso di lasciare il presidio organizzato, sfidando i divieti della questura e dirigendosi verso il corteo antifascista, organizzato da alcune sigle della sinistra milanese. Il gruppo è stato fermato con fatica a circa 300 metri da Piazzale Susa, punto di ritrovo dei militanti di estrema destra, con una carica di alleggerimento.

Ci sono stati attimi di panico e grande tensione, dopo che un esponente di un gruppo skinhead ha perso conoscenza e si è accasciato a terra per poi riprendersi dopo esser stato rianimato, anche con un massaggio cardiaco, da parte di altri manifestanti. Al momento non è chiaro se l’uomo sia crollato a terra per un malore o per i tafferugli che sono scoppiati con le forze dell’ordine.

Il manifestante ha poi ripreso conoscenza ed è stato visitato dal personale del 118: gli è stato riscontrato un “forte trauma cranico”. Altri due avrebbero riportato ferite alla testa: uno di loro, scrive l’Adnkronos, sanguinava dal volto.

La situazione è stata per diverse ore di grande tensione con una parte dei manifestanti bloccati sui entrambi i lati in viale Romagna, mentre un altro gruppo si trovava a poche centinaia di metri in Piazzale Susa, dove era previsto il concentramento. A sera, erano circa mille i militanti di estrema destra radunati, mentre un altro corteo, antifascista, è partito da piazzale Loreto e si è concluso in piazzale Piola.

Gli organizzatori, considerato che i manifestanti erano ormai rimasti in poche decine, hanno deciso di sciogliere il corteo. “Siamo troppo pochi per reggere questa situazione quindi sciogliamo il corteo – si è sentito dire al megafono – Abbiamo impedito ai fascisti di non fare il loro corteo con la nostra pressione”.

(Fonte: Ansa)