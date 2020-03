MILANO – Due volanti della polizia si sono scontrate ieri pomeriggio, 25 marzo, a Milano in zona Maciachini. Un incidente avvenuto tra le strade deserte della città alle prese con l’emergenza coronavirus.

Non è chiara la dinamica ma sembra che lo schianto sia avvenuto durante una manovra errata. Secondo quanto scrive Milano.FanPage, testimoni raccontano che era in corso un inseguimento da parte della polizia nei confronti di uno scooter su cui viaggiava un presunto ladro che aveva appena rapinato una signora ferma al semaforo. Per evitare l’impatto col mezzo a due ruote una delle due volanti avrebbe sterzato causando lo scontro.

Il ladro è stato poi bloccato tra via Valtellina e viale Stelvio, come confermato dalla questura. Fortunatamente non ci sono stati feriti ma solo le vetture sono rimaste danneggiate. (fonte MILANO FANPAGE)