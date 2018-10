MILANO – Un ragazzo di 27 anni è deceduto dopo essere stato travolto da un tir mentre era a bordo del suo scooter. Il gravissimo episodio è avvenuto attorno alle 11.20 in viale Brenta, all’angolo con corso Lodi a Milano.

Non è ancora chiara la dinamica dell’episodio, sul quale indagano gli agenti della polizia locale. Sul luogo dello schianto sono intervenuti 118 e vigili del fuoco: per il 27enne non c’è stato purtroppo nulla da fare, se non constatarne il decesso.

Soccorso in stato di choc il conducente del tir, un uomo di 60 anni. I vigili hanno delimitato l’area dell’incidente ed effettuato i rilievi utili a fare luce sulla dinamica dell’episodio: solo in seguito si capirà se vi siano eventuali responsabilità da parte del camionista.