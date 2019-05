MILANO – Paura in una scuola materna a Milano, evacuata a causa di una presunta fuga di gas. E’ successo questa mattina giovedì 16 maggio, poco prima delle 10. L’edificio si trova in via Scalabrini: 160 bimbi sono stati allontanati dopo che le maestre hanno segnalato un forte odore di gas all’interno della scuola.

Al momento, secondo quanto riferito dal 118, per nessuno è stato necessario il trasporto al Pronto Soccorso. Anche se 14 bambini e due insegnanti sono stati “valutati per sintomi significativi a carico dell’apparato respiratorio”.

Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco, che stanno cercando la perdita, anche la Polizia Locale e la Protezione Civile nel caso i piccoli non potessero rientrare. Secondo quanto si è appreso i vigili del fuoco non hanno al momento individuato alcuna fonte nell’aria o negli impianti del complesso.

La ricerca prosegue, e nel contempo è stata fatta giungere sul posto anche l’Arpa, che dovrà valutare se l’eventuale sostanza irritante percepita da una quindicina di bambini possa magari essere giunta da fuori. Se non verrà trovato nulla di anomalo non è escluso che i piccoli possano rientrare a scuola, ma per ogni evenienza sul posto giungeranno bus di Atm coordinati dalla Protezione civile con generi di conforto. (Fonte: Ansa)