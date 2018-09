MILANO – Incidente fatale nella notte tra giovedì e venerdì a Milano, intorno alle 3. Un giovane di 29 anni e una giovane di 23 sono morti in sella ad una moto che si è scontrata con una auto, una Smart, in viale Ergisto Bezzi, all’incrocio con via Marostica, nella zona di piazza Tripoli.

L’uomo alla guida della moto è morto sul colpo mentre la ragazza è stata trasportata d’urgenza in ospedale ma è morta lì poco dopo. Ferito in maniera seria anche il conducente dell’auto, un uomo di 58 anni che è stato soccorso e trasportato all’Humanitas di Rozzano.

L’impatto, riferisce il Corriere della Sera, è stato violentissimo: la moto ha sfondato la piccola macchina, finendo poi sul marciapiede e rimanendo incastrata fra un palo della luce e un paletto di metallo. Secondo quanto scrive il quotidiano milanese, “sembra evidente che uno dei due conducenti abbia attraversato l’incrocio con il semaforo rosso”. Le indagini sulla dinamica dell’incidente sono affidate agli agenti della Polizia locale di Milano.